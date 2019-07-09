İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güzeltepe Mahallesi'nde “Fiziki Tarama Çalışmaları” yapıldı

Her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunların yerinde tespit edilerek çözülmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in başlattığı tarama çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

Her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunların yerinde tespit edilerek çözülmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in başlattığı tarama çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.


Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri farklı mahallelerde gerçekleştirilen “Fiziki Tarama Çalışmaları” son olarak Güzeltepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.



Cadde ve sokaklar tek tek süpürülüp yıkandı


Güzeltepe Mahallesi Muhtarlık Binası önünde başlayan çalışmalarda, her müdürlükten 80 kişilik bir ekiple sokakların röntgeni çekildi. Temizlik ve tadilat çalışmalarını dikkatli bir şekilde yürüten personel tarafından, cadde ve sokaklar tek tek süpürülüp yıkandı, ilaçlama ve budama çalışmaları yapıldı. Mahalle sakinlerinin taleplerini doğrudan dinleyen ekipler, notlar alarak gerekli müdürlüklere iletti. Titizlikle sürdürülen çalışmalar ilerleyen günlerde diğer mahallelerde de devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.