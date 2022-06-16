GYODER'in Marmara Üniversitesi ile hayata geçirdiği kız öğrenci yurt projesi kullanıma açıldı

Açılışı yapılan bina 2022-2023 eğitim yılında hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu GYODER, sosyal fayda sağlayacak projeleri desteklemeyi sürdürüyor. Dernek, Marmara Üniversitesi bünyesindeki kullanılmayan bir binanın, öğrencilerin yurt ihtiyacına çözüm olması adına dönüştürülmesi amaçlı başlattığı girişime destek oldu. Proje çerçevesinde Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde bulunan ve kullanılamaz durumda olan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu binası, GYODER Yönetim Kurulu ve üyelerinin bağışları ile gerekli yapısal düzenlemeler ve tadilatlar yapılarak yeniden kullanıma kazandırıldı. Dış cephe yalıtımından sıva tadilat işlerine; aydınlatmadan iç tesisatın yenilenmesine, yerleşim planlarının yurt kullanımına uygun olacak şekilde düzenlenmesine kadar birçok değişiklik yapılan binanın 120 yatak kapasitesi bulunuyor.

Türkiye'nin hızla artan yurt ihtiyacı karşısında sektörü harekete geçirmek adına GYODER üyelerinin bağışları ile hayata geçirilen binanın açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu ve GYODER üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Törende açıklamalarda bulunan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Türkiye'deki öğrenci yurdu ihtiyacını karşılama konusunda farkındalık oluşturmak, sektöre örnek olmak ve öncülük etmek adına gerçekleştirdikleri projenin bütün dünyada yeni yapı üretmenin zorlaştığı bu dönemde, mevcut yapı stokunu dönüştürerek hızlı ve ekonomik şekilde toplumsal ihtiyaçların karşılanabileceğini gösterdiğini söyledi.

İhtiyaç duyulan erişilebilir konut ve öğrenci yurdu üretimini artırabilmek adına GYODER olarak gerekli girişimlerini de sürdüreceklerini açıklayan Kalyoncu, “Gayrimenkul sektörü ülkemiz ekonomisi için hem temel hem de çatı olma özelliğini taşır. Gayrimenkul sektörü bu sektörden beslenen 250 sektörün temelidir, öte yandan her ekonominin faaliyetini sürdürmesi için bir çatıya ihtiyacı vardır, e-ticaret sitelerinin bile lojistik merkez ve veri merkezi ihtiyacını gayrimenkul sektörü karşılar. Bunların ötesinde bu sektörün en önemli görevi ise barınma ihtiyacını karşılamaktır. Bunun için erişilebilir konut ve öğrenci yurdu üretimi ile ilgili salt ticari beklentileri öncelemeden, kamunun kontrolünde fakat bütün yükü de kamuya bırakmayan iyi kurgulanmış ve denetlenen kamu, özel sektör ve finans kuruluşlarının elini taşın altına koyduğu bir iş birliği modelinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili çözüm modelimizi karar vericiler ve kamuoyu ile paylaşarak masaya bir çözüm önerisi de biz sunduk. GYODER olarak gayrimenkul sektörünün böylesine önemli bir çatı olarak sağlam bir temelde ve 4 sağlam taşıyıcı ilke ile geleceğine yön vermesi gerekir ki bugün yaşadığımız bu tıkanıklığın benzerini gelecekte tekrar yaşamayalım. Bu 4 taşıyıcı temel ilkeyi biz 4T olarak kısaltıyoruz. Bunlar Tabiat, Teknoloji, Tasarım ve Toplumdur. Bu ilkeler çerçevesinde sektörümüzün nice çatılar üreterek sürdürülebilir ve öngörülebilir bir büyüme ile ekonomimize ve toplumumuza katkı sağlayacağını umuyoruz. Bugün birçok ilimizde hem yurt ihtiyacı, hem de erişilebilir kiralık konut ihtiyacı gittikçe artmakta. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için özel sektörün toplumsal ihtiyaç odaklı üretim yapmasını kolaylaştıracak kalıcı ve geniş yelpazede çözümler bulmak gerekmektedir. Yeni yurt yatırımlarının önünü açmak ve özel sektörü fiyatları regüle edilmiş bir şekilde yurt yapımına teşvik etmek amacıyla GYODER olarak ilgili kamu kuruluşları ve KYK'ya bir takım görüş önerileri de sunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde daha geniş ve somut çözümlerin öncüsü de olacağız. Bugün bu kız öğrenci yurdunu hizmete açarak da bu söylemlerimizi böylesine bir eylemle de desteklemiş olduk” açıklamasında bulundu.