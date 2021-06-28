"Hababam" Ataşehir'in parklarında

Ataşehir Belediyesi'nin her yıl “Bi'Dolu Etkinlik” sloganıyla gerçekleştirdiği ve pandemi sürecinde sanatseverler tarafından çok özlenen kültür sanat etkinlikleri; Ataşehir'in parklarında açık havada, ücretsiz ve pandemi koşullarına uygun olarak yeniden başlıyor.

Düzenlenecek etkinliklerle Ataşehirliler, pandemi süreci nedeniyle kısıtlanan sosyal hayatlarını, yeni normalleşme sürecinde kontrollü bir şekilde devam ettirme imkânı bulacaklar.

Temmuz ve Ağustos aylarında çocuklar için hazırlanan “Puki Parkta” ile “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” nostalji sinema filmi Ataşehirlilerle buluşacak.

Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Ataşehir Belediyesi, ailece izlenebilecek “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” filmini parklara getirerek yaz akşamlarını renklendirecek. Pandemi kapsamında getirilen kısıtlamalar neticesinde sinemaların kapalı olduğu dönemde, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Ataşehirliler açık havada sinema izleme keyfini yaşayacak.

Ertem Eğilmez'in yönettiği “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” adlı yapım Ataşehir'in 6 mahallesinde Hababam oyuncularının katılımıyla gösterilecek. Film gösterimi öncesinde kısa bir söyleşi programı da düzenlenecek.

5 Temmuz Pazartesi akşamı Fetih Mahallesi Buhara Parkı'nda başlayacak açık hava sinema keyfi; Yeniçamlıca, İçerenköy, Kayışdağı, Küçükbakkalköy ve Mustafa Kemal mahallelerinde devam edecek. Film gösterimleri her akşam saat 20.15'de başlayacak.