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Haber alınamayan 2 kız çocuğu Avcılar'da bulundu

Esenyurt’ta dün öğle saatlerinde kaybolan 11 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğu ekiplerce Avcılar Firüzköy’de boş bir arsada bulundu.

Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde kaybolan 11 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğu ekiplerce Avcılar Firüzköy'de boş bir arsada bulundu.


Dün öğle saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde ortadan kaybolan 11 ve 13 yaşındaki Kardelen Koçak ve Elif Baysu, Avcılar Firüzköy Mahallesi'nde boş bir arsada otururken ekipler tarafından bulundu. İkili işlemleri için Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Çocuklar neden evden habersiz ayrıldıkları ise henüz ortaya çıkmadı.

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