Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü

Habipler'de yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, bir araca çarparak ters döndü. Kaza sonrasında Arnavutköy'de trafik bir çok mahallenin girişinden itibaren durma noktasına geldi. Araç sürücüleri kontak kapattı.

Kaza, bugün saat 07.35 sularında Arnavutköy - Sultangazi yolu Fenertepe Kışlası mevki'inde meydana geldi. Yağıştan dolayı kayganlaşan yolda duramayan tır sürücüsü önce bir araca çarptı daha sonra ters döndü. Kaza dolayısıyla yol bir müddet trafiğe kapatıldı. Kapatılan yol nedeniyle Arnavutköy'de trafik adeta durdu.

Trafik mahalle girişlerine kadar uzadı, araç sürücüleri kenara çekip kontak kapattı

Kaza sonrasında oluşan trafik Arnavutköy Boğazköy Mahallesi, Haraççı ve Hacımaşlı Mahallelerinin girişine kadar uzandı. İlçe giriş ve çıkışları adeta kapatıldı, araçlar durma noktasına geldi. Bazı araç sürücüleri ise, emniyet şeridine çekerek kontak kapattı.