Hacı Bektaş-ı Veli, vefatının 750'nci yılında Esenler'de anıldı

Esenler'de, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümü dolayısıyla 'Hünkar Hacı Bektaş-ı Veliyi Anlama Çalıştayı' düzenlendi.

Esenler Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümü dolayısıyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ‘Hünkar Hacı Bektaş-ı Veliyi Anlama Çalıştayı' düzenledi. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek çalıştayın ilk oturumunda Prof. Dr. Harun Yıldız, Komisyon Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin ve Komisyon Üyesi Baki Yaşa Altınok, ‘Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli: Efsaneden Gerçeğe, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hayatı'başlığını ele aldı.

Gerçekleştirilecek diğer oturumlarda ise ‘Hacı Bektaşi Veli'nin Eserleri, Bektaşilik ve Aleviliğin Kaynakları, Bektaşilik: Tarih ve Kültür, Bektaşi Tarikatının Tarihsel Gelişimi, İstanbul Bektaşileri, Bektaşilik Alevilik İlişkisi, Bektaşi Musikisi, Bektaşiler ve Osmanlılar, Osmanlı Kırsalında Bektaşiler, Kurtuluş Savaşı'nda Bektaşiler, Bektaşiler ve Osmanlı Yönetimi, Yeniçeriler ve Bektaşilik' başlıklarının da ele alınacağı çalıştay, bu akşam 20.00'de santur sanatçısı Sedat Anar'ın vereceği ‘Bektaşi Nefesleri' adlı konser ile sona erecek.

“Kırgın fay hatlarını telafi edebilecek bir dolgunluğa ve zenginliğe ulaştığımızı söyleyemeyiz”

‘Hünkar Hacı Bektaş-ı Veliyi Anlama Çalıştayı'nda konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Elbette 2021 yılı itibarıyla bu etkinlikler içerisinde yani Yunus Emre yılı, Hacı Bektaş-ı Veli yılı, Ahi Evran yılı içerisinde yapılan faaliyetler oldu, elbette ciddi kazanımlar sağlandı ama henüz bu kazanımları hem bu büyük şahsiyetlerin övüldüğü hem devlet düzeyinde bunların ilan edilmişliği hem de bizim mazi, hal ve istikbal çizgisinde oluşan boşluğu, doğan kopukluğu, kırgın fay hatlarını telafi edebilecek bir dolgunluğa ve zenginliğe ulaştığımızı söyleyemeyiz. Bir de bu sene aynı zamanda İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılıydı. Bu yıllar gördüğünüz gibi kolay gelen her zaman önümüze düşen imkanlar değil. Arkasında asırları barındıran, arkasında gözyaşını barındıran, ahı barındıran, hüznü barındıran, tarihi ateş çemberinden geçmişliği barındıran ve bir sürü hengame, çukurdan, sıkıntıdan, musibetten, dertten, beladan arınmış olarak 2021'e ulaşmanın müjdesini veren yıl. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı yılları andığımızda, İstiklal Marşının yazıldığı yılları andığımızda, diğer büyüklerimizin de dönemini incelediğimizde tarih bize bu tabloyu sunuyor” dedi.

“Vatandaş olarak bu şahıslara sahip çıkmamız gerekir”

Sözlerinin devamında Dr. Yılmaz, “Bizim vatandaş olarak, sivil toplum yapıları olarak, üniversiteler olarak, kamu kurumları olarak, hülasa 7'den 70'e tepeden tabana, tavandan tabana bir aidiyet, bir sahiplenme, sorumluluk şuuruyla bu zamanlara, bu mekanlara, bu şahıslara sahip çıkmamız, bağ kurmamız gerekir. Yoksa bu halkadan birisi eksik olunca bu çember oluşmaz. Bu teker yürümez. Mutlaka bir yerde bir noktaya takılacaktır. Ben her zaman geçen zamanı önemserim ama gelecek zamanı daha çok önemserim. Umarım geçen aylar 2021'in daha etkili ve daha verimli değerlendirildiği yaptıklarımızla birlikte yeni yapacağımız faaliyetlerle çok daha güzel bir 2022'ye geçiş noktası oluşturur. İnanıyorum, ümit ediyorum Kültür Turizm Bakanlığı bildiğiniz gibi bu anlamda çok faaliyetlere ev sahipliği yaptı. Diğer kurumlarımız da yaptı” ifadelerini kullandı.