Hacı Kenan Cami'nin temeli atıldı

Hayırsever iş adamları, Kağıthane Belediyesi ve İlçe Müftülüğü'nün destekleriyle Kağıthane'ye yeni bir cami kazandırılıyor.

Hamidiye Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Kenan Balta'nın girişimi ve Kağıthane Belediyesi ile İlçe Müftülüğü'nün destekleriyle Hamidiye Mahallesi

Fazilet Caddesi sonuna yeni bir cami inşa ediliyor. Caminin temel atma törenine Kaymakam Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, İlçe Müftüsü Ramazan Tekin, Muhtar Hüseyin Yamaç ve vatandaşlar katıldı.

Cami bin 50 kişi kapasiteli olacak

Mescit, Kur'an kursu, idarehaneler, ortak kullanım alanları, hanımlara ait mahfili ile cami inşaatının bir yıl içinde bitirilmesi planlanıyor. Törende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevdeki üçüncü yılında Kağıthane'ye 5 cami kazandırdıklarını belirterek, ''Arıcılar Çamlıvadi, Nişantaşlar Ahmeddin ve Vadi İstanbul camilerimizin yapımını tamamladık. Ayazma ve son olarak Hacı Kenan camilerimizi de Kağıthanemize kazandırıyoruz. Çocuk ve gençlerimiz buradaki kurslarda Kur'an'la, ilimle hemhal olacaklar. Çevre düzenlemesini de yaparak, boş vakitlerde oturup dinlenebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz bir alan olacak. Caminin yapımını üstlenen hayırsever iş adamlarımızı sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin diliyorum'' dedi.

Yapımının bir yıl içinde tamamlanması hedeflenen Hacı Kenan Cami'nin projesi Kağıthane Belediyesi tarafından hazırlandı.