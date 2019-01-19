Hadi 20 Ocak gecesinde 50 bin lira dağıtacak

Türkiye'nin ilk mobil canlı bilgi yarışması Hadi, BiP'in katkılarıyla gerçekleşecek yarışmasında para ödülü tam 50 bin TL oldu.

Türkiye'nin mobil bilgi yarışması Hadi, 20 Ocak Pazar gecesi düzenleyeceği yarışma için dağıtacağı para ödülünü açıkladı. BiP'in katkılarıyla düzenlenecek yarışmada 50 bin TL para ödülü dağıtacak. Ayrıca; yarışmada herkese joker desteği verileceği belirtilirken, 20 Ocak'ta BiP Hadi kanalı üzerinden herkes joker alabilecek.