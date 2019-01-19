İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hadi 20 Ocak gecesinde 50 bin lira dağıtacak

Türkiye’nin ilk mobil canlı bilgi yarışması Hadi, BiP’in katkılarıyla gerçekleşecek yarışmasında para ödülü tam 50 bin TL oldu.

Türkiye'nin ilk mobil canlı bilgi yarışması Hadi, BiP'in katkılarıyla gerçekleşecek yarışmasında para ödülü tam 50 bin TL oldu.


Türkiye'nin mobil bilgi yarışması Hadi, 20 Ocak Pazar gecesi düzenleyeceği yarışma için dağıtacağı para ödülünü açıkladı. BiP'in katkılarıyla düzenlenecek yarışmada 50 bin TL para ödülü dağıtacak. Ayrıca; yarışmada herkese joker desteği verileceği belirtilirken, 20 Ocak'ta BiP Hadi kanalı üzerinden herkes joker alabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.