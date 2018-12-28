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Hadi 2018'i üç ödülle kapattı

Canlı bilgi yarışması Hadi 2018’i aldığı üç ödülle kapattı.

Canlı bilgi yarışması Hadi 2018'i aldığı üç ödülle kapattı.



Farklı konseptlerdeki yarışmaları, herkese hitap eden içerikleri ve soru kalıplarıyla bilinen canlı bilgi yarışması Hadi, ilk altı ayında 7 milyon üye barajını aştı. Dağıttığı 3 milyon TL'den fazla ödülün yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ve büyük iş birliklerine de imza attı. Türkiye'nin en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Hadi'yi toplam üç kategoride aday gösterdi.



Üçte üç yaptı


Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri 18'de halk oylamasının ardından ‘Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması' Hadi seçildi. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü'nün düzenlediği ‘İş Dünyası Ödülleri 2018'de ‘Yılın Girişimi' ödülü de söz konusu uygulamaya gitti. İstanbul Teknik Üniversitesi Kulüpler Birliği ve İşletme Mühendisliği Kulübü'nün iş birliğiyle düzenlenen ‘Girişimcilik ve Sosyal Medya Ödülleri' ödül töreninde ‘En İyi Mobil Uygulama' Hadi seçildi. Aday gösterildiği tüm ödülleri toplayan Hadi, 2018'i üç ödülle kapatmış oldu.

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