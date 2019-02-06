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Hadi Çarşamba günleri için format değiştirdi

Turkcell’in bilgi yarışması Hadi’den yapılan açıklamada yarışma Çarşamba günleri için format değiştirdi.

Turkcell'in bilgi yarışması Hadi'den yapılan açıklamada yarışma Çarşamba günleri için format değiştirdi.



Türkiye'nin mobil bilgi yarışmalarından Hadi, Çarşamba günleri için yarışma formatını değiştirdi. Yapılan bilgilendirmede; bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL'ye yakın ödül dağıtan yarışma, yeni yarışma konsepti 'Hadi 100' ile daha çok ödül kazandıracak. Her hafta Çarşamba günleri gerçekleştirilecek yarışmada, finalde en fazla 100 yarışmacı kalana kadar soru sorulmaya devam edilecek. Büyük ödül ise yarışmada son 100'e kalan Hadiciler arasında paylaştırılacak.

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