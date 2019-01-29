İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Hadi Magazin'i Özge Ulusoy sunacak

Türkiye’nin fenomen bilgi yarışmalarından Hadi, yoğun ilgi sonucu ’Hadi Magazin’i kalıcı hale getiriyor.

Türkiye'nin fenomen bilgi yarışmalarından Hadi, yoğun ilgi sonucu 'Hadi Magazin'i kalıcı hale getiriyor. Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy'un sunumuyla yayınlanacak Hadi Magazin her hafta birbirinden ilginç sorularıyla hem eğlendirecek hem de kazandıracak.


Türkiye'nin fenomen bilgi yarışmalarından Hadi, yeni sürprizle Hadicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Hadicilerin büyük bir oy çoğunluğu ile yapılmasını istediği Hadi Magazin konsepti haftada iki gün olarak hayata geçiyor. Yapılan bilgilendirmede; ilk kez 3 Ocak'ta düzenlenen ve büyük beğeni toplayarak kalıcı hale gelen Hadi Magazin, ünlü model ve sunucu Özge Özge Ulusoy'un sunumuyla devam edecek. Hadiciler, tecrübesiyle ekrana renk katan Ulusoy'un sorduğu sorulara doğru yanıt vererek büyük ödülü almaya çalışacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.