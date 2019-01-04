‘Hadi Magazin'i Özge Ulusoy sundu

Hadi Magazin adıyla gerçekleştirilen yarışmanın sunuculuğunu ise ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy üstlendi.

Türkiye'nin canlı bilgi yarışmalarından Hadi, 3 Ocak Perşembe günü saat 12.30'da Hadicilerin karşısına büyük bir sürprizle çıktı. Spor, müzik, sinema gibi birçok konu özelinde düzenlenen yarışmalara eklenen son konsept magazin oldu. 318 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve 12 sorudan oluşan yarışmanın sunuculuğunu ise sevilen isim Özge Ulusoy yaptı. Tecrübesiyle ekrana renk katan Ulusoy'un sorduğu sorulara doğru yanıt vermeyi başaran 12 bin 191 kişi, 20 bin TL'lik ödülü paylaştı.