İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hadi'den hamburger severlere özel yarışma

Türkiye’nin canlı yayınlanan bilgi yarışmalarından Hadi, şimdi de hamburger severler için özel bir yarışma düzenliyor.

Türkiye'nin canlı yayınlanan bilgi yarışmalarından Hadi, şimdi de hamburger severler için özel bir yarışma düzenliyor. Hadi'nin McDonald's sponsorluğunda 28 Nisan Pazar günü düzenleyeceği özel yarışmada final sorusuna doğru cevap veren son 100 kişi, McDonald's'ın menüleriyle ödüllendirilecek.



Türkiye'nin fenomen yarışmalarından Hadi, 28 Nisan Pazar günü düzenleyeceği yarışmada hamburger severleri sevindirecek. Yapılan açıklamada; yarışma McDonald's sponsorluğunda düzenlenirken yarışmanın final sorusuna doğru cevap veren son 100 kişiye, kişi başı 100'er tane olacak şekilde toplam 10 bin hamburger menüsü hediye edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.