Hadımköy Tem Otoyolu'nda alev topuna dönen panelvan kamerada

İstanbul'da Hadımköy Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken alev topuna dönen panelvan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anı ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Silivri istikameti Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. kontrolündeki temizlik malzemesi yüklü 34 FU 1891 plakalı panelvan aracın motorundan bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün aracı yolun sağına çekerek durmasının ardından alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken araç kullanılamaz hale geldi. Panelvanın alev topuna döndüğü o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.