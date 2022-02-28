Hadımköy'de fabrikada korkutan yangın

İstanbul Arnavutköy'de bir metal mobilya fabrikasının boyahane bölümünde yangın çıktı. Yangında dumanlar metrelerce yükseğe çıkarken, çalışanlar kısa süreli panik yaşadı. Yangın dron ile havadan da görüntülendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi General Mustafa Özyanar Caddesi'ndeki metal mobilya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, metal mobilya üretimi yapılan 5 katlı fabrikanın boyahane bölümünde

yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, iş yeri çevresinde vatandaşların dumandan etkilenmemesi için güvenlik önlemi alarak, olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlatırken, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Fabrikada çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

“Yangın başlayınca çalışanları hemen tahliye ettik”

Bir fabrika çalışanı, “Yangın fabrikamızın boyahane diye tabir ettiğimiz kısmında çıktı. Yangının büyümesi ile hemen çalışanlar tahliye edildi. Hemen itfaiye ve diğer yetkililere haber verildi. Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Sadece fabrikamızda maddi hasar oluştu. Şu anda itfaiye ekipleri yangını söndürdü, soğutma işlemlerine devam ediyor. Yani çok ciddi bir sorun görünmüyor” dedi.