Hadımköy'de inşaattan dökülen molozlar faciaya neden oldu

Hadımköy'de bir inşaatta çalışan temizlik işçisinin, dördüncü kattan aşağı el arabasıyla döktüğü molozlar aynı inşaatta çalışan arkadaşının kafasına isabet etti. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, paniğe kapılarak kaçan işçi daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı bir inşaatın 4. katında temizlik yapan R.Ö isimli şahıs, el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya dökmek istedi. R.Ö'nün döktüğü molozlar, aşağıda çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık'ın kafasına isabet etti. Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Gültekin Işık'ın yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası panikle kaçan R.Ö ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ederken inşaatta ise yaşanan olay sonrasında çalışmaların devam ettiği görüldü.