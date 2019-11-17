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Hadımköy'de tırın altında kalan doktorun cenazesi yakınlarına teslim edildi

İstanbul Hadımköy’de bir tırın altında kalan Üroloji Uzmanı Op.

İstanbul Hadımköy'de bir tırın altında kalan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aytan Kar'ın cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumundan alındı.


Arnavutköy Hadımköy'de dün akşam yaşanan kazada virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu yol kenarından bisiklet kullanan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aytan Kar feci şekilde hayatını kaybetmişti. Adli Tıpta işlemleri tamamlanan evli ve 3 çocuk babası Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aytan Kar'ın cenazesi kardeşi ve meslektaşları tarafından teslim alındı. Fatih'te bir özel hastanede çalışan Aytan Kar'ın önce çalıştığı hastaneye götürülerek helallik alınacağı öğrenildi. İkindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Kar, Eyüpsultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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