Hadımköy'deki fabrika yangını 9 saattir devam ediyor

Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten fabrikada sabah saat 09.30 sıralarında başlayan yangın 9 saattir devam ediyor.

Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada sabah saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Alevlere teslim olan fabrikada zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Patlamalar nedeniyle büyüyen alevler metrelerce yükseldi.

Yanan bölgenin üretim sahası dışında depo olarak da kullanılması nedeniyle uzun süredir yanan kimyasal maddeler halen tamamen söndürülemedi. Yangın yaklaşık 9 saattir devam ediyor.