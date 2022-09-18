Hadise “7. Kardeş Kültürlerin Festivali”nde konser verdi

Ataşehir Belediyesi'nin bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği Kardeş Kültürlerin Festivali'nde Hadise sahne aldı. 6 mahallede 16 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturan festival, ikinci gecesinde de İstanbullulara müzik ziyafeti yaşattı.

7. Kardeş Kültürlerin Festivali ikinci gününde Hadise konseriyle devam etti. İçerenköy Mahallesi İdman Yurdu Sahası'nda gerçekleşen konsere binlerce İstanbullu müziksever akın etti. Birçok yurttaş da evlerinin balkonlarında konseri izledi. Konser öncesi Ersin Show'un sunumu ve DJ performansıyla renklenen gecede, hayranlarının alkışlarıyla Türkiye'nin en sevilen pop müzik sanatçılarından Hadise sahne aldı. Binlerce hayranıyla Ataşehir'de buluşan Hadise, sevilen şarkılarını İstanbullular için söyledi. Sahne şovuyla herkesi büyüleyen Hadise müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, şarkıcıya teşekkür plaketi ve çiçek sundu. Başkan Battal İlgezdi, performansıyla İstanbullu müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Hadise ve konser alanını dolduran yurttaşlara da teşekkür etti.

Festival 19 Eylül Pazartesi günü Niyazi Koyuncu, Sefo, 20 Eylül Salı Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan, Tolga Sağ, 21 Eylül Çarşamba Candan Erçetin, 25 Eylül Pazar Kutsal Evcimen, Yavuz Değirmenci, Mikail Aslan, Onur Akın, 26 Eylül Pazartesi günü ise Latif Doğan ve Koray Avcı konserleriyle devam edecek.

“Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur”

Alanı dolduran müzikseverlere seslenen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Aramızda kurduğumuz gönül bağıyla sevgimizi yeşerteceğiz. Yeni umutlara, aydınlık yarınlara hep birlikte yelken açıp, kanat çırpacağız. Çünkü sizlerle birlikte gelecek güzel günlere inanıyoruz. Bu inançla kardeşliğe, çağdaş yarınlara, bilime ve aklın aydınlığına güvencimiz her geçen gün artacaktır. Bizleri biz yapan, bir arada tutan çağdaş Cumhuriyet değerlerine inanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e inanıyoruz. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Cumhuriyet yoludur. Biz inancımızı laik Türkiye Cumhuriyeti'nden alıyoruz. Bizler, gücümüzü Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolundan ve devrimlerinden alıyoruz. Bizler umudumuzu sizlerin o güzel yüreklerinden alıyoruz. Gücümüzü kadınlarımızdan, gençlerimizden, yavrularımızdan alıyoruz. Sizlere hizmet etmeye, gönüllerinizi yapmaya devam edeceğiz. Evlerimizin duvarlarında asılı bulunan Mevlanalar, Hacı Bektaşi Veliler, Yunus Emreler, Mustafa Kemal Atatürklerin bize öğrettiği güzelliklerle geleceğimizi inşa edeceğiz. Bizleri, hiçbir etnik ve dini köken ayırmadan kardeş yapan bu isimlere layık olmalıyız. Kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz ve aile olmamız bu değerlerle yoğruldu. Ben ve arkadaşlarım, tüm bu değerleri göreve geldiğimiz 2009'dan bu zamana kadar Ataşehir'de yeşerttik. Yaşatmaya da devam edeceğiz” dedi.