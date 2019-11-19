Hadise: “Başka birine ait kostümü ‘ben tasarladım' diyecek kadar salak değilim”

Güzel şarkıcı çok konuşulan mayo elbisesi için “Başka birine ait kostümü ‘ben tasarladım' diyecek kadar salak değilim” dedi.

Sevilen popçu Hadise, Sheraton Otel Beyoğlu'nun açılış partisinde sahneye çıktı. Sevilen parçalarını davetliler için seslendiren ünlü şarkıcı, kıyafeti, saçı ve makyajıyla beğeni topladı. Hadise, sahne öncesi yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Hadise, ‘Balmumu heykelinizin yapılması için teklif aldınız mı?' sorusuna esprili bir yanıt verdi. Hadise, “Bana öyle bir teklif gelmedi. Ancak olursa gurur duyarım ki bence Hadise'nin heykeli olmalı” dedi.

“Salak değilim”

Güzel popçu çok tartışılan mayo elbisesiyle ilgili ise “O dönem başka bir ünlü giymişti. Ben de zaten ‘benim tasarımım' demedim. Başka bir kişinin tasarladığı elbiseye ‘ben tasarladım' diyecek kadar salak değilim” ifadesini kullandı.

Sevilen popçu, 2021 yılının sonuna kadar bayram, yılbaşı gibi organizasyonlarının şimdiden planlandığını ve boş zamanı olmadığını dile getirerek, “Allaha şükür çalışıyoruz. Hiç boş vaktimiz yok. Bu yüzden sahne için sürekli kendimizi yenilemeye çalışıyoruz” dedi.

Güzel popçu, kendisine ait bir marka kurma hayali bulunduğunu ancak şuan hazır hissetmediğini de sözlerine ekledi. Hadise, röportajın ardından sahneye çıkarak hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.