Hafriyat kamyonu Arnavutköy'de cana sebep oldu

Arnavutköy'de anahtar almak için evine gitmek üzere yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiyi hafriyat kamyonu ezdi. Kamyonun altında kalan vatandaş metrelerce sürüklendikten sonra araç altında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Tayakadın Yassıören Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir kahvehaneden evine gitmek isteyen Selahattin Ergün yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada iddiaya göre cadde üzerinde sür'atle geldiği ileri sürülen 61 K 3809 plakalı hafriyat kamyonu Selahattin Ergün'ü fark etmeyerek ezdi. Kamyonun tekerlekleri arasında sıkışarak metrelerce sürüklenen Ergün, dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaş hayatını kaybetti hafriyat sürücüsü yakalandı

İtfaiye ekiplerinin ezilerek yaralanan vatandaşa müdahale etti, sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Selahattin Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri çevredeki çalışma yaptı. Hafriyat kamyonu sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.