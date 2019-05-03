İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hafriyat kamyonu Arnavutköy'de cana sebep oldu

Arnavutköy’de anahtar almak için evine gitmek üzere yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiyi hafriyat kamyonu ezdi.

Arnavutköy'de anahtar almak için evine gitmek üzere yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiyi hafriyat kamyonu ezdi. Kamyonun altında kalan vatandaş metrelerce sürüklendikten sonra araç altında sıkışarak hayatını kaybetti.



Olay saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Tayakadın Yassıören Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir kahvehaneden evine gitmek isteyen Selahattin Ergün yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada iddiaya göre cadde üzerinde sür'atle geldiği ileri sürülen 61 K 3809 plakalı hafriyat kamyonu Selahattin Ergün'ü fark etmeyerek ezdi. Kamyonun tekerlekleri arasında sıkışarak metrelerce sürüklenen Ergün, dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Vatandaş hayatını kaybetti hafriyat sürücüsü yakalandı


İtfaiye ekiplerinin ezilerek yaralanan vatandaşa müdahale etti, sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Selahattin Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri çevredeki çalışma yaptı. Hafriyat kamyonu sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.