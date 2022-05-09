Hafriyat kamyonu binaya çarptı, korku dolu anlar yaşandı

Arnavutköy'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarındaki binaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı-Hadımköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet P. kontrolündeki 34 FAF 424 plakalı hafriyat kamyonu, Haraççı Merkez Camii önüne geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken kullanılamaz hale gelen hafriyat kamyonu çekici ile yoldan çekildi.

“Galiba kavga ediyorlarmış”

Kaza anında olay yerinde bulunan bir görgü tanığı, “Şoför ve yanındaki kişi araç içerisinde kavga ediyorlarmış galiba öyle duydum ben birbirine vurunca arkaya savrulmuş ve binaya çarpmış. İçerisinden sağlam çıkmışlar herhangi bir yaralanan olmamış” dedi.