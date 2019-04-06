Hafta sonu çalışacak nöbetçi noter uygulaması başladı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noterlik uygulaması bugün itibariyle hayata geçirildi. Türkiye genelinde cumartesi ve pazar günleri hizmet verecek olan noterlerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak. İstanbul'da 4 noterin 2'si Anadolu Yakası'nda, 2'si Avrupa Yakası'nda olacak. Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak.

Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik başlatılan nöbetçi noterlik uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bu uygulamanın sektör açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Uzun zamandan beri üzerinde çalışmakta olduğumuz ve federasyonumuz ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda hafta sonunda noterlerin açılmasını sağladık. Bu çalışmayı olumlu bir şekilde sonuçlandıran ve sektörün talebine olumlu bir şekilde cevap veren Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bunu gerçekten sektörümüz açısından ihtiyaç olduğunu uzun zamandan beri dile getirmekteyiz. Bunun da ne kadar haklı olduğunu, bugün bu noterde olan yoğunluğu görmekteyiz” dedi.

“Hem otomotiv sektörüne bir canlanma gelecek hem de alıcı açısından büyük bir avantaj sağlanacak”

Nöbetçi noter uygulamasıyla birlikte hem otomotiv sektörüne bir canlanma geleceğini hem de alıcı açısından büyük bir avantaj sağlanacağını söyleyen Ertemel, “Biz otomotiv satıcıları olarak hafta sonları showroomlarımızı açık tutmaktaydık. Fakat İstanbul dışından, memur kesiminden ve hafta içi notere gelemeyen insanlar, araçları beğenseler dahi hafta içi bu işlemleri yapma zorunlulukları vardı. Artık bu ortadan kalktı. Hafta sonları biz showroomlarımızı açacağız. Müşterilerimizde beğendikleri araçların bedelini ödeyip alma şansına sahip oldular” şeklinde konuştu.

“Cumartesi pazar olmak üzere Anadolu yakasında 2, Avrupa yakasında 2 noter açık olacak”

Hafta içi yoğunluğunun azalmayacağını sözlerine ekleyen Ertemel, “Hafta sonlarını bu işe ayıran kişiler artık çok rahat araç alma şansı bulacaklar. Bu gerçekten bizim için milat gibi bir olay. Uzun zamandan beri bunun talebini yapıyorduk, çok şükür artık hayata geçti. Cumartesi, pazar olmak üzere Anadolu yakasında 2, Avrupa yakasında 2 noter açık olacak. Bir diğer önemli konu ise bizim talebimiz noterlerin açık olmasından sonra EFT işlemlerinin de açık olması. Yani müşteri geldiği zaman sadece şu anda havale yöntemi ile aracının bedelini ödeyebiliyor veya elden paraya getirmek zorunda” diye konuştu.

Ertemel sözlerine şöyle tamamladı: “Otomotiv satıcıları olarak biz de elden para almak konusunda hassas davranıyoruz. EFT işlemlerinin de açık olması sektöre avantajı olacak. Bununda yapılmasını talep ediyoruz. Artık herkes internet cep telefonu kullanıyor. Parayı EFT olarak da bize yatırdıkları zaman gerçekten çok büyük bir kolaylık sağlanacak. Hayırlı uğurlu olsun, bugün gerçekten ne kadar önemli bir konuyu hallettiğimizin mutluluğunu yaşıyoruz. İçeride olan kalabalığı sizde gördünüz. Bugün için ikişer tane ama belki de daha sonra sayısı da arttırılabilir. Yoğunluğu gördükten sonra böyle bir talebimiz de olabilir. Bu bizim için bir başlangıç, Adalet Bakanlığı'na ve Noterler Birliği'ne çok teşekkür ediyoruz”.

“Çalışan var ama yoğunluk olduğu için yetişemiyorlar”

Nöbetçi noter uygulamasını deneyimleme fırsatı bulan Serkan Gözoğlu da nöbetçi noter uygulamasının yararlı olduğunu belirterek, “Sınırlı sayıda olması insanları zor duruma sokuyor. Bunu arttırmaları gerekiyor. İçeriye girdiğimde yoğunluğun çok olduğunu ve sıra numarasının yavaş ilerlediğini gördüm. Çalışan var ama yoğunluk olduğu için yetişemiyorlar” dedi.