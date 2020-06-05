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Hafta sonu kısıtlaması nikahları da iptal ettirdi

15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Esenyurt Belediyesi’ne başvurusu yapılan ve hafta sonuna gün verilen 21 nikah ileri bir tarihe ertelendi.

15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Esenyurt Belediyesi'ne başvurusu yapılan ve hafta sonuna gün verilen 21 nikah ileri bir tarihe ertelendi.



İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri nikah daireleri de kapalı olacak. Bu nedenle Esenyurt Belediyesi'nde hafta sonu nikahı olan 21 çiftin işlemleri iptal edildi. Çiftlere nikah için yeni tarihler bildirilecek. Nikahlar İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kapsam dışı olduğu için iptal edildi.

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