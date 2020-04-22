Ancak doğru ve sağlıklı beslenme de bağışıklığı güçlendirme de büyük önem taşıyor. Bu dönemde sağlıklı beslenme reçetelerinde, Omega3, vitamin ve mineralleri içeren balığın ön sıralarda yer aldığı belirten Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, "Haftada 2-3 gün balık tüketimi, günlük Omega-3 gereksinimini karşılar" dedi.

Tüm dünyayı alarma geçiren ve hızla yayılan koronavirüsten korunmanın iki yolu var: evde kalmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ise doğru ve sağlıklı beslenmek şart. Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, sağlıklı beslenme reçetelerinde Omega3, vitamin ve mineralleri içeren balık ön sıralarda yer aldığı belirtti. Ancak her balığın aynı olmadığının altını çizen Yiğit, havuz ve çiftliklerde yetişen balıklarla doğal ortamında, yani derin ve temiz denizlerde yetişen balıkların aynı faydayı sunmadığını söyledi.

"Deniz ürünlerinden alınan protein, elzem yağlar, vitamin ve minerallere yaşamımızın her döneminde büyük ihtiyaç duyuyoruz" diyen Yiğit, balıkta bulunan Omega-3, kaliteli protein, vitamin ve minerallerin bağışıklık sistemini düzenleyici rollerine dikkat çekti.

Haftada 2-3 gün balık tüketimi, günlük Omega-3 gereksinimini karşılayacağının altını çizen Yiğit, "Özellikle Omega 3 açısından zengin, açık denizlerde yetişen ton balığı, protein açısından oldukça değerli bir besin kaynağı" ifadelerini kullandı.

"Ton balığının nereden sofralarımıza geldiği önemli"

Yiğit, D vitamini ve doğal Omega-3 bakımından zengin olan ton balığını alırken, dikkat edilmesi gereken noktaları da şöyle açıkladı: "Ton balığının nereden sofralarımıza geldiği önemli. Okyanus gibi soğuk ve derin sularda yaşayan, doğal ortamlarda beslenen ton balıkları, en doğal Omega-3 kaynağı olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda, Hint, Atlantik ve Pasifik gibi okyanuslarda yetişen ton balıklarının içeriğinde kesinlikle cıva bulunmuyor."