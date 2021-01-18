Haftasonu sokağa çıkılmayınca kartlı alışveriş hız kesti

Salgınla mücadelede Kasım ayında haftasonu sokağa çıkılmasına kısıtlama getirilmişti. Kısıtlamanın etkisiyle evde kalınan sürede özellikle kartlı alışverişte bir düşüş meydana geldi. Düşüşler seyahat ve turizm harcamalarında yoğunlaştı.

TEPAV COVID-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi bülteninin 18'inci sayısı yayımlandı.

Buna göre kartlı harcamalar Aralık ayında yıllık bazda azaldı. Harcama gruplarına göre bakıldığında, kalemlerin 3'te birinde yıllık olarak gerileme gözlendi. Havayolları harcamalarında yüzde 41, konaklama harcamalarında yüzde 41, seyahat acenteleri/taşımacılık harcamalarında yüzde 35 ve yemek harcamalarında yüzde 45 gibi önemli düşüşler yaşandı.

İnternet alışverişlerinde artış

Öte yandan salgın döneminde iş yerleri ve alışveriş merkezlerinin kapanması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması gibi önlemler, online alışverişlerin önemli oranda artmasına neden oldu. Mart ayında internet üzerinden yapılan alışverişlerin aylık artışı yüzde 10 iken, Aralık ayında bu oran yüzde 62'ye çıktı. Online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı Mart 2020'de yüzde 26 iken, yıl sonunda 9 puan artarak yüzde 35'e yükseldi.