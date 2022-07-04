Haiti Cumhurbaşkanı Moise'un öldürülmesine ilişkin failin ülkesine iade talebine ret

Haiti Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesine ilişkin faillerden biri olduğu iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüphelinin ülkesine iade talebine ilişkin davada mahkeme, şüpheli hakkındaki talebin reddi ile tahliyesine karar verdi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'un, 6-7 Temmuz 2021 tarihinde evinde öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan Filistin uyruklu Samır Nasrı Salem Handal'ın iade davası karara bağlandı. İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu şüpheli Samir Nasri Salem Handal, bulunduğu Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkemede, Haiti adli makamlarından istenen yazıya cevap geldiği belirtildi.

Mahkeme heyetinin, 65 yaşındaki şüphelinin iadesi halinde ‘ömür boyu kürek' cezasına alternatif ceza türü ve miktarına dair Haiti'den güvence istendiği, gelen cevapta ise 60 yaşının üzerindeki kişilere kürek cezası verilmediği ve şüphelinin ağır işte çalıştırılmaktan muaf olduğu kaydedildi.

"Haiti'nin güvenlik ve risk durumuna ilişkin Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yayınlandı''

Duruşmada şüpheli avukatı Tuğçe Duygu Köksal, müvekkili hakkındaki arama kararının celse arası kaldırıldığını belirterek, ‘'Tutuklama kararının tek dayanağı bu aramaydı. Müvekkile isnat edilen suç Haiti Cumhurbaşkanı'nın suikastıyla ilgili bir suç ve hassas bir mesele. Bu kararın kalkmış olması dikkate alınmadı. Dışişleri Bakanlığına yazı yazılarak Interpol kararının kaldırıldığına dair teyit alınmasını istiyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Haiti'nin güvenlik ve risk durumuna ilişkin Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yayınlandı. Çetelerin, kaçırma olaylarının arttığına dair ülke durum raporu yayınlandı. Kargaşa ortamının başladığıyla ilgili bilgiler var. Hem ABD hem de Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmalıdır. Orada çıkan olaylarda 54 kişinin hayatını kaybettiğiyle alakalı çok ciddi tespitler söz konusu. Ülkede bir güvenlik sorunu var. İadeyle ilgili koşulların bu şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir'' dedi.

Savcılık Haiti'ye iadesini talep etti

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin ağır işte çalıştırılmaktan muaf olduğu söylendiğinden, şüphelinin Haiti'ye iadesine ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

‘'Geri gönderilirsem orada işkenceye ve kötü muameleye maruz kalacağım ya da öldürüleceğim''

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan şüpheli Handal, "Polis benim hakkımda yanlış bir suçlama yapmıştır. Bunu ispat ettiğim için de bu arama kararı silinmiştir. Ben sizden adil bir yargılanma bekliyorum. Cezaevinden çıkmak istiyorum ve geri gönderilmek istemiyorum çünkü eğer geri gönderilirsem orada işkenceye ve kötü muameleye maruz kalacağım ya da öldürüleceğim. Şu an kırmızı bülten kaldırıldı, hakkımda başka arama kararı yok. Interpol kararı dışında cezaevinde kalmam için başka bir sebep var mıdır? Özgür kalmak istiyorum, adalet istiyorum'' diye konuştu.

Şüphelinin diğer avukatı Mahmut Barlas ise son günlerde Haiti'de ciddi ayaklanmaların olduğunu, halkın adalet olmadığından isyan içerisinde olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in 22 Haziran 2022 tarihli yazısına göre hapishanedeki tutukluların açlık, susuzluk ve bakımsızlıktan öldüğünü aktardı. Barlas ayrıca, mahkeme heyetinin adil yargılama yapmadığını söyleyerek "Şu aşamada sizin çekilmeniz gerekirdi. Sonuç ne olursa olsun müvekkil iadesinin reddini ve tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Son sözü sorulan şüpheli Handal ise ‘'Ben masumum, adil bir yargılanma ve adalet istiyorum'' ifadelerini kullandı.

‘'Gözlerimize bakarak bunu söylemeyin''

Mahkeme başkanı, kararını açıklamadan önce şüpheli avukatlarına, ‘'Mahkemeler milletin vicdanıdır. O yüzden sizin ceza yargılanmasında ve iade yargılamasındaki usulü ve hukuki bir takım eksikliklerinizle burada tutup da ‘adil yargılama yapmadı' gibi bir suçlama yapamazsınız. Bir daha böyle bir ithamda bulunacaksanız heyeti reddedin. Eğer bunu yapamıyorsanız gözlerimize bakarak bunu söylemeyin. Bu yaptığınız yanlış. Mahkemeyi suçlamanız incitici ve kırıcı, vicdanınıza bırakıyorum'' şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, şüphelinin ülkesine iadesi talebinin reddi ile herhangi bir adli kontrol şartı olmaksızın tahliyesine hükmetti.

Kararı duyan şüpheli Handal, ellerini havaya doğru açarak sevinç çığlığı attı ve akabinde yere doğru kapaklanarak sevinç gözyaşları döktü.

‘'8 aydır tutukluluğu sona erdi, ailesinin yanına kavuşacak''

Duruşmanın ardından şüpheli avukatları, sevinç içinde birbirlerine sarılarak birbirlerini tebrik etti.

Şüpheli avukatlarından Mahmut Barlas, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, ‘'8 aydır inanılmaz yoğun bir süreç geçti ve adalet tecelli etti. Çok zor bir karar çıktı. 3 bin sayfaya yakın delil ürettik, iadenin reddi çok doğru bir karar. Son duruşmalardaki gelişmelerden sonra mahkemeden bunu beklemiyordum ancak çok doğru bir karar verdi sayın mahkeme. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Müvekkilimizi göreceğiz şimdi. 8 aydır tutukluluğu sona erdi, ailesinin yanına kavuşacak. Çok mutluyuz'' şeklinde konuştu.

‘'İşkence ve kötü muamelenin olduğu bir ülkeye gönderilmesi ihtimali söz konusuydu''

Şüpheli avukatlarından Tuğçe Duygu Köksal ise açıklamasında, ‘'Ciddi bir hukuk boşluğunun olduğu, işkence ve kötü muamelenin olduğu bir ülkeye gönderilmesi ihtimali söz konusuydu. Biz mahkemenin burada gerçekten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde gerekeni yaptığını ve bu anlamda pozitif yükümlülüklerin bu kararla yerine getirdiğini düşünüyoruz. Bundan sonra müvekkilimizle görüşmek üzere şimdi zaten yanına geçeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Talepnameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan talepnamede, Ürdün nüfusuna kayıtlı şüpheli Samır Nasrı Salem Handal'ın, maktul Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'un öldürülmesine ilişkin 'suç örgütü mensubu olmak, cinayet, cinayete teşebbüs ve soygun' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı kaydedildi.

Şüpheli Handal'ın Türkiye'ye 15 Kasım 2021'de havayoluyla giriş yaptığı ve adli makamlar tarafından yakalandığının belirtildiği talepnamede, aynı gün Haiti'ye iade edilmesi amacıyla geçici olarak tutuklandığı da aktarıldı.

Hazırlanan talepnamede, evraklara göre şüphelinin 6-7 Temmuz 2021 gecesi silahlı kişilerin Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin özel mülkiyetine girdikleri, Cumhurbaşkanını öldürüp eşini yaraladıkları, evden değerli eşyalar ve önemli evraklar aldıkları kaydedilirken, bu kişilerin çoğu yakalandığı ve şüpheli Handal'ın da bu olaya karışanların arasında olduğu kaydedildi.

Talepnamede, şüphelinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmemesi halinde, mahkeme tarafından iade yargılamasının tutuklu olarak yapılması ve antlaşma hükümlerine göre iade edilebilirliğine karar verilmesi talep edildi.