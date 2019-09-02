HAK-İŞ, İBB önündeki eyleme destek verdi

İBB'ye bağlı iştiraklerde iş akitleri feshedilen çalışanların başkanlık binası önünde sürdürdüğü eyleme HAK-İŞ sendikası destek verdi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konuşmasında, “İBB Başkanımızın aldığı kararı bir kez daha gözden geçirmesini istiyoruz. Başkana diyoruz ki; bizi anlayın, bizi duyun, hakkımız için buradayız. Emeğimiz için buradayız”dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine(İBB) bağlı iştiraklerde çalışan bazı işçiler, geçtiğimiz günlerde telefonlarına gelen sms mesajı ile iş akitlerinin feshedildiğini öğrenmişti. İşten çıkarılan personeller İBB başkanlık binası önünde eylem başlattı. Çalışanların bağlı olduğu sendika olan HAK-İŞ, başkanlık binası önüne gelerek eyleme destek verdi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme talep etti.

“Bankamatik işçisi değiliz”

İSPARK'tan çıkartılan çalışanlar arasında bulunan Metin Karadeniz, “İşimizi geri alana kadar bütün arkadaşlarla beraber, sabah akşam 7 gün 24 buradayız. Haksız yere işten çıkartıldık. Bankamatik işçisi değiliz. Ailemle birlikte geldim. Tüm aileler destekliyor bizi. Ekrem İmamoğlu ve devlet büyüklerimizi göreve davet ediyoruz” dedi.

Ağabeyi Metin Karadeniz için başkanlık binası önüne geldiğini dile getiren Serap Karadeniz Sevindik, “Hakkını aramaya geldik. Bu insan bir sene öncesine kadar temizlik işleri biriminde çalışıyordu. Temizlik işlerinden İSPARK'a atamasını yaptılar. Kendisi 1 senelik maaşına tekabül edecek kadar yüklü bir miktarda para buldu. Bunu yetkililere teslim etti. Buna istinaden İSPARK'a geçişini sağladılar. Bundan birkaç gün önce de işine son verildi. Böyle adaletli, güzel insanları değerlendirmeleri gerek. Bankamatik işçisi değil 10 saat çalışan, evinden işine işinden evine giden annesiyle birlikte geçim mücadelesi veren bir insan” diye konuştu.

“Yarına kadar sonuç çıkmazsa Ankara'ya yürümeyi düşünüyoruz”

SMS yoluyla işten çıkarıldığını söyleyen İSTAÇ çalışanı Cem Aldemir, "Eylemimiz devam ediyor. Burada yatıp kalkıyoruz. Biz işimizi geri istiyoruz. Bazı ağabeylerimizin, ablalarımızın engelli çocukları var. Ekrem İmamoğlu başkan, ‘Ben kızımın yüzüne bakamam diyordu. Benim bir hafta sonra bebeğim dünyaya gelecek. Ben bebeğime nasıl bakacağım? Evimde 3 tane engelli var. Bunlara bakmak zorundayım. Biz sadece işimizin geri verilmesin istiyoruz. Yarın kadar sonuç çıkmazsa Ankara'ya yürümeyi düşünüyoruz” dedi.

“Gereğini gerekirse yaparız”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konuşmasında, “Umuyorum, bekliyorum, istiyorum ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bizim feryadımızı duymuştur. Bizim isyanımızı, feryadımızı duyarsanız İstanbul kazanır. Büyükşehir kazanır. Siz de kazanırsınız. Gelin herkesin kazandığı bir yolu tercih edelim. Eğer kazanmak değil de İstanbul'a çile çektirmekse amacınız, ne yazık ki bunun da gereğini gerekirse yaparız. Biz üzüm yemek istiyoruz. İşimize dönmek, çalışmak istiyoruz. Bununla ilgili hukuki bir engel önümüze getirilirse, ‘Bu arkadaşlarımız, şundan dolayı işten çıkarıldı' diyorlarsa onu da değerlendiririz. ‘Ancak seçim öncesi işe alındı' gibi hukuki olmayan, asla ve asla dayanak teşkil etmeyen bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. İBB Başkanımızın aldığı kararı bir kez daha gözden geçirmesini istiyoruz. Başkana diyoruz ki; bizi anlayın, bizi duyun, hakkımız için buradayız. Emeğimiz için buradayız” ifadelerini kullandı