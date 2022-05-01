HAK-İŞ Taksim'de

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de toplandı. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak bu meydanda olduğu gibi Türkiye'nin her köşesinde 1 Mayıs'ı geniş katılımlı etkinliklerle gerçekleştirmeyi başardık" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e geldi. Önce Kazancı yokuşuna gelen grup, 45 yıl önce Taksim'de 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. Burada açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Arslan, "Bu mekan 45 yıl önce bir kaosun, ihanetin olduğu yerdir. Birlik, mücadele ve dayanışma için bu alanı dolduran emekçiler, ne yazık ki kirli ve ihanet dolu bir organizasyonun kurbanı edilmişlerdir. Birlik, mücadele, dayanışma gününü kardeşçe, dostça, birlik beraberlik içinde kutlayan işçiler bir provokasyonla bu alanda sıkışmış, 34 emekçinin 29 tanesi boğularak, ezilerek hayatını kaybetmiş, 5 emekçi kurşun yarası ile hayatını kaybetmiştir. Aradan 45 yıl geçmesine rağmen bu ihanetin failleri hala bulunamamıştır. Bu organizasyon ülkemizi 80 darbesine götüren sürecin başlangıcı olmuştur. Bu hain eller ne yazık ki henüz tespit edilememiştir. Yapılan yargılamalar sonuçsuz kalmış, mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam etmektedir. Biz ülkemizin emekçileri olarak bu ihaneti gerçekleştirenlerin biran evvel bulunmasını istiyoruz. Ülkemizin her yerinde iş kazalarında, terörizmle mücadelede, başka nedenlerle kaybettiğimiz emekçilerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim için Taksim'in sembolik bir anlamı var"

HAK-İŞ'in 1 Mayıs'ın barışçıl şekilde kutlanması için büyük sorumluluk aldığını vurgulayan Arslan, "Bu meydanda 1 Mayısları birlikte kutladık. Bu meydanda zaman zaman Türkiye'nin en geniş katılımlı 1 Mayıslarını birlikte gerçekleştirdik. Ancak eğer bu meydanda bir engel varsa emekçiler başka meydanlarda buluşarak 1 Mayıs'ı kutlamayı da öğrendiler. HAK-İŞ, bu meydanda olduğu gibi Türkiye'nin her köşesinde 1 Mayıs'ı geniş katılımlı etkinliklerle gerçekleştirmeyi başarmıştır. Bizim için Taksim'in sembolik bir anlamı var. Burada kaybettiğimiz kardeşlerimizin anısını her zaman yaşatacağız, burada anacağız ama aynı zamanda birlik mücadele gününde sorunlarımızı yüksek sesle konuşmak, eleştirileri yapmak, halaylarla, türkülerle, omuz omuza, yan yana gelerek dayanışmamızı da ifade etmemiz gerekiyor. Son yıllarda bunu büyük ölçüde başardık. Pandemi aramıza girdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda HAK-İŞ geniş katılımı görkemli 1 Mayısları kutlayacak" dedi.

Türkiye'de oluşan beklenmedik enflasyonun çalışanları mağdur ettiğini söyleyen Arslan, temmuz ayında artış beklentisi içinde olduklarını kaydederek, "Sadece bu artışı değil, aynı zamanda bütün Türkiye'deki toplu sözleşme sisteminde yer alan çalışanların ücretlerinde aynı oranda bir artış sağlanması bence hakkaniyetli bir tutum olacaktır. Hükümetimize de bu çağrıyı yapıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin bütün meydanları, 1 Mayıs meydanıdır"

Grup üyeleri Kazancı Yokuşundan sonra Taksim Meydanı'na gelerek anıta çelenk bıraktı. HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Arslan, burada yaptığı açıklamada ise, 1 Mayıs'ın 2009'da tarihi bir kararla resmi tatil ilan edilmesinin önemini vurgulayarak, "O gün Türkiye emek hareketi için önemli bir gündür. 1 Mayıs'ta fabrikalarından, iş yerlerinden ayrılamayan emekçiler için tarihi fırsat olmuştur. O günden bugüne birlik mücadele günümüze yoğun katılım olmuştur" şeklinde konuştu.

1 Mayıs'ın barışçıl şekilde kutlanmasının önemine değinen Arslan, "1 Mayıs'ı kaos günü, gazların sıkıldığı gün olmaktan kurtulması konusunda büyük çaba sarf ettik. Çok şükür bugün bazı örgütlerin bu meydanda ısrar etmemeleri, onun yerine başka meydanlarda 1 Mayıs kutlamalarını saygı ve takdirle karşılıyorum. Evet Taksim'in bizim için anlamı çok büyük. Burada yaşananlar var, bunu unutmayacağız. Ama aynı zamanda Türkiye'nin bütün meydanları 1 Mayıs meydanıdır. 1 Mayıs'ta Türkiye'nin her alanında 1 Mayıs kutlanabileceğini ortaya koyduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda da geniş katılımlı olarak gerçekleştireceğiz" dedi.