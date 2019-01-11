Hak-İş'ten ‘Mekke'nin Fethi Filistin Kurtuluşu' programı

İş) tarafından Mekke'nin 1389. Fetih yıldönümü sebebiyle “Mekke'nin Kurtuluşundan Kudüs'ün Kurtuluşu – İşgale Karşı Haklar İçin Sendikal Dayanışma ve Mücadele” temasıyla program düzenlendi.

Hak-İş Konfederasyonu, Mekke'nin 1389. fetih yıldönümü sebebiyle bir program düzenledi. İstanbul Cemil Reşit Rey salonunda gerçekleştirilen programa, Hak-İş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı Dr. Nurettin Nebati, Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, konfederasyona sendika başkan ve yöneticileri katıldı. Programda şiir dinletisi ve Kudüs'ü anlatan bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Dini, dili, teninin rengine bakmadan mazlumdan yana tavır aldıklarını dile getiren Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikal hareketlerini buna tevil etmek istediklerini söyledi.

“Gücün ve iktidarın bizim için sınav olduğunu anlatmalıyız”

Müslümanların ilk kıblesinin Kudüs olduğunu, buna yönelik herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten Arslan, “Mekke'nin fethedilmesiyle ilgili yaşanan ve ondan sonraki süreçte uzun uzun konuşulabilir, anlatılabilir, kelam erbabı kişiler anlatır. Gücün ve iktidarın bizim için bir sınav olduğunu anlatmalıyız. Kur'an-ı Kerimin son süresi Nas süresi de, aslında tabloya karşı Cenabı Allah, Resulüne (sav) karşı uyarı veriyor. Onun şahsında bizi de uyarıyor. Mekke'nin fethedilişinin o ihtişamlı tablosunu bir düşünün. Binlerce Müslüman Mekke'ye yürüyor. Mekkelilerde büyük bir telaş, korku var, bir endişe, ‘ya Muhammed (sav) bizden intikam alırsa? Büyük bir ihtişamla, büyük bir şanla, büyük bir iktidar gücüyle, Allah Resulü (sav) Mekke'ye giriyor. Onun şahsında bugün bizlere mesaj veriyor” dedi.

“Eğer samimiyet, ihlas, dürüstlük, hak adalet varsa rabbim işleri kolaylaştırır”

Arslan, “İnsanlar Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, hemen rabbini överek teşbih et ve ondan mağfiret dile'. Büyüdüğü topraklardan istemeyerek ayrıldığı, kendi yurduna geri dönerken, artık zaferi, coşkuyu, heyecanı, gücü bütün benliğinde ve içinde barındırması gerekirken, Cenabı Hak uyarıyor. Allah Resulü (sav) sakalı, adeta devesinin semerine değiyor, başını eğmiş. Mütevaziliğin zirvesine çıkmış. Bize şu mesajı veriyor, siz hangi devirde, hangi dönemde yaşarsanız, yaşayın ama asla böbürlenmeyin. Eğer samimiyet, ihlas, dürüstlük ve gerçekten hak ve adaletten yana anlayışınız varsa, rabbim işleri kolaylaştırır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı tarafından Başkan Arslan'a bir hediye verildi. Katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.