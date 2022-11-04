Hak sahibi bin 222 Esenlerli daha evlerine kavuşuyor

Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler'de bin 222 konutun daha kura çekimi yapıldı. Güney Rezerv Alanı 2. Etap 1,2 ve 3. Kısım kura çekiminde hak sahipleri konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Esenler Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. Esenler'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor ve hak sahibi vatandaşlar dairelerine kavuşmaya devam ediyor.

Büyük projenin ilk etabında toplam 2 bin 108 adet konutun hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından, Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler'deki Güney Rezerv Alanı'nın 2. Etap 1,2 ve 3. Kısım kura çekimi yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleşen heyecan dolu kura çekiminde bin 222 adet konutun hak sahibi belirlendi. Üç gün süren kura çekimiyle dairelerine kavuşan hak sahipleri, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki güvenli ve ferah konutlarına taşınacakları günü iple çekmeye başladılar. Çekilen kuralarda toplam 289 adet 80 metrekare tipi, 348 adet 95 metrekare tipi, 318 adet 110 metrekare tipi ve 267 adet 125 metrekare tipi daire bulunuyor.

Kura çekimlerine, Oruçreis, Tuna, Fatih, Birlik, Menderes, Havaalanı, Kazım Karabekir mahallerindeki riskli yapı, okul, dini tesis ve yeşil alanda kalan ve daha önce sözleşmeleri imzalanan konutların sahipleri katıldı.