İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakan Çalhanoğlu gollerine devam ediyor

Serie A’nın 37.

Serie A'nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria'yı 4-1 mağlup ederken, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistle göz doldurdu. Çalhanoğlu, 36. haftadaki Atalanta maçında da fileleri havalandırmıştı.


Serie A'nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan Milan 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile farkı 2'ye çıkardı. 58. dakikada milli oyuncunun pasında İbrahimovic skoru 3-0 getirdi. Ev sahibi ekip, 87. dakikada Askildsen ile tek sayısını kaydederken, 90+2. dakikada Leao karşılaşmaya noktayı koydu ve Milan sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Milan puananı 63'e yükseltirken, Sampdoria ise 41 puanda kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.