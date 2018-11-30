Hakan Çalhanoğlu ile Lens, UEFA Avrupa Ligi 11'inde

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftasının en iyi 11'inde Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Lens de yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta sona ererken, haftanın en iyi 11'i de belli oldu. Beşiktaş'ın I Grubu'nda deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg'u 2-0 geriden gelip, 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Lens haftanın 11'inde yer aldı. F Grubu'nda İtalyan ekibi Milan'ın Dudelange'ı 5-2 mağlup ettiği mücadelede rakip fileleri 1 kez havalandıran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bu listede kendine yer buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftasının en iyi 11'i şu isimlerden oluşuyor:

"Koubek (Rennes), Weiser (Bayern Leverkusen), Volkov (Bate Borisov), Kounde (Bordeaux), Ulmer (Salzburg), Smith Rowe (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Lens (Beşiktaş), Hudson-Odoi (Chelsea), Diaby (Sporting Lizbon)"