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Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Schalke 04'te

Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04’e transfer oldu.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04'e transfer oldu.


İtalya Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, milli oyuncular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun da formasını giydiği Bundesliga ekibi Schalke 04'e transfer oldu. Hoffenheim U19 takımında oynayan Çalhanoğlu, transferi sosyal medya hesabından duyurdu. "Yeni kulübüm için sabırsızlanıyorum. Destekleri için aileme ve Hoffenheim'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan Kerim Çalhanoğlu'nun, Schalke ile 4 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.


17 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bundesliga U19 Ligi'nde 18 maçta forma giyerken, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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