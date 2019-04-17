Hakan Dede: "Şampiyonluk Sarıyer'e çok yakışacak"

Sarıyer Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dede, "Teknik direktörümüz Serdar Bozkurt ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Şampiyonluk Sarıyer'e çok yakışacak" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk adaylarından Sarıyer Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dede açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Hakan Dede, “Sarıyer semti takımına sahip çıkıyor. Birlik, beraberlik çok önemli. Biz bu havayı yakaladık. Sarıyer'de herkes şampiyonluk havasına girdi. Başkanımız Saffet Akkoyun ve Yönetim Kurulu olarak biz de bu yola baş koyduk. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapıyoruz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Teknik direktörümüz Serdar Bozkurt ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Şampiyonluk Sarıyer'e çok yakışacak" ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz şampiyonluk”

Şampiyonluk hedeflerinin devam ettiğini vurgulayan Sarıyer Yöneticisi Hakan Dede, “Samsunspor deplasmanında ikinci yarı galibiyeti kaçırdık, 1 puanla ayrıldık. Keçiören'i yendik. Tabii ki hedefimiz devam ediyor. Ne yapalım, şampiyonluktan mı vazgeçelim? Bir tutturmuşlar ‘Sarıyer'in bundan sonraki hedefi Play Off olmalıdır' diye. Bizim hedefimiz şampiyonluk" dedi.

“Kalan 3 maç 9 puan”

Hakan Dede, "Her şey bizim elimizde. Kalan 3 maçı 9 puanla bitirip şampiyon olmak istiyoruz. Hedefimizde bir sapma, vazgeçme olamaz. Kaldı ki rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Şu anda en avantajlı takım biziz. Rakiplerimiz de bunun farkında. Buraya kadar getirdik, bundan sonra da bırakmaya niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

"Başrol oyuncusuyuz"

En büyük şampiyonluk adayının Sarıyer olduğunu söyleyen Hakan Dede, "2. Lig Beyaz Grup'un başrol oyuncusuyuz. Bayrampaşa'ya evimizde yenildik. Grupta dengeler değişti. Herkes iddialı konuma geldi. Samsunspor beraberliğinden sonra Keçiören'i yendik lideri değiştirdik. Bunların hiçbir önemi yok aslında. Kuşkusuz en büyük favori biziz. Grubumuzun da gizli lideriyiz. Kalan 3 maçı kayıpsız geçtiğimiz takdirde hak ettiğimiz şampiyonluğu alacağız" açıklamasında bulundu.