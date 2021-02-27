Hakan Taşıyan'ın sosyal medyasından sevenlerine çağrı

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği belirtildi.

Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören Ünlü şarkıcı Hakan Taşıya'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda acil böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği ifade edildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından(aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır. Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah'ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar “doktor” olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle” ifadeleri kullanıldı.