Hakan Ural Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Fidan Dikim törenini anlattı

Hakan Ural, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Fidan Dikim Törenine katıldı. Kendisine gösterilen yoğun ilgiden bahsederek "Ailelerinden biri gibi ilgilendiler" dedi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği “Neler Oluyor hayatta” programında, Atatürk Havalimanı'ndaki törene dair konuşan Hakan Ural, "Meydan hıncahınç doluydu. İnanılmaz fedâkarca bir ilgi alaka vardı. Çok harika unutulmayacak bir gündü" dedi.

560 bin kişinin katılım sağladığı etkinliklerde kendisine gösterilen yoğun ilgiden bahseden Hakan Ural "Allah sizin sevginizin eksikliğini vermesin. Bizzat bana bunu yaşattınız. En büyük duam insanların beni ailesinden biri olarak görüp sevmelerini hissetmekti. Fazlasını bana yaşattılar. Allah bin kere razı olsun, samimiyetimizin ve niyetimizin de fazlasıyla farkındalar" diye konuştu.

"Neler Oluyor Hayatta" dan övgü dolu sözlerle bahsedildiğini anlatan Ural "Devlet erkanımızın tamamı programımızla ilgili çok iltifat ettiler, farkındalıklarla ilgili. Allah razı olsun, Emek veriyoruz biz de ekip olarak" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda ilk adımı atılan devasa millet bahçesi için ise "İstanbul'un göbeğindeki bir yere şunu akıl ederek, böyle bir hayır yapmak hakikaten olağanüstü" yorumunda bulundu.