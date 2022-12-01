Hakan Ural'dan oğlu Engincan ve Merve Kaya'nın ayrılık haberlerine yanıt

Oğlu Engincan hakkında çıkan iddialara cevap veren Hakan Ural, “Yazıklar olsun bu kadar gram utanmanız yok mu? Merve Engincan'ı aldatmış diye yalan iddialar atıyorsun. Merve'ye diyorsun ki Merve bir kadın, eşini aldattı diyorsun” diyerek tepki gösterdi.

Ünlü sunucu ve baba Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu kendisinin ve Hilal Özdemir'in yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında oğlu Engincan Ural hakkında çıkan boşanma iddialarına yanıt verdi.

Hakan Ural, oğlu Engincan hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

Baba Hakan Ural iddialara; Üzüldüm şimdi senin de evladın var. O benim evladım evladım yani onun yaşı 30 ama benim için hala bir çocuk o. ifadelerini kullandı. Engincan da şuna üzülüyor zaten kendisiyle alakalı haberlere bir şey demiyor ama “Daha 45 günlük evliyiz ve benim eşime bir kadına yönelik bu kadar fütursuz ve ucuz bir iddiayı nasıl söylerler” dedi.

Hakan Ural, “Benim yaşım 18'idi bu tip haberleri yapılan biriydim bu tip haberlerin mağduru oldum. Benim çocuğum oldu onunda bunu yaşadığını görüyorum ve dönüp diyorsun ki Engincan ile Merve ayrılıyor çünkü Merve Engincan'ı aldatmış diye yalan iddialar atıyorsun. Merve'ye diyorsun ki Merve bir kadın, eşini aldattı diyorsun. Yazıklar olsun bu kadar gram utanmanız yok mu? Engincan davasını açıyor. Haberi ise hemen kaldırmışlar, sosyal medyadan çıktısı alınıyor artık. Özrü kabahatinden büyük” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.