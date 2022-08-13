Hakem Kadir Sağlam sakatlandı

dakikasında sakatlandı. Sağlam tedavisinin ardından devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Giresunspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mustafa Savranlar yaptı. Hakem Kadir sağlam maçın 70. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağ arka adalesindeki sakatlığından dolayı saha kenarına gelen Sağlam, Galatasaray yedek kulübesinden yardım istedi. Kadir Sağlam tedavisinin ardından mücadeleyi yönetmeye devam etti.