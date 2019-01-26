İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakem Zorbay Küçük, Günay Güvenç'in üstüne yürüdü

İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep maçının ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, Gazişehir Gaziantepli futbolcu Günay Güvenç ile yaşadığı tartışmanın ardından oyuncunun üstüne yürüdü.

Süper Lig hakemini güvenlik görevlileri engelledi.


İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep maçını yöneten hakem Zorbay Küçük maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gazişehir Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşadı. Tartışma büyüyünce Zorbay Küçük, futbolcu Günay Güvenç'in üstüne yürüdü. Zorbay Küçük'ü araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterirken kendi futbolcuları tarafından sakinleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.