Hakkı Bulut yeni besteleriyle sevenlerinin karşısında olacak

TGRT EU'da yayınlanan “Nasuh İstanbuli ile Gündem” programının konuğu olan ünlü ses sanatçısı Hakkı Bulut, yeni albümünün çıkmasının ardından besteleriyle sevenleriyle buluşacak. Konuk olduğu programda müzik hayatından özel hayatına her konuda açıklamalarda bulunan Bulut, “Benim bütün ömrüm müzikle geçti ve inşallah bir 50 sene daha bu şekilde müzikle uğraşmak istiyorum. Tabii müzik yapmak için herkesin bir aşka ve sevgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü seven insan daha iyi besteler yapar. 60 senelik evliliğim var, eşime karşı sevgim ve saygım ilk günkü gibi devam ediyor. Bu da benim mesleğimi yani müziğimi besliyor. Avrupa ve Türkiye'deki konserlerim hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yeni albüm çıkarttım ve yakın zamanda yeni bestelerimle sevenlerimin karşısında olacağım. 77 yaşındayım ama hala genç delikanlı gibi işimi severek yapmaya devam ediyorum. Bunu da spor yapmaya ve mutlu bir hayat yaşamaya bağlıyorum” dedi.

Son olarak gençlere tavsiyelerde bulunan Hakkı Bulut, "Çalışmak en güzel şeydir. Gençler çalışacak ve hayallerinin peşinde yürüyecek ki başarılı olsun" diye konuştu.