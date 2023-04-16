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Hakkı Yeten, kabri başında anıldı

Beşiktaş’ın “Baba” lakaplı eski başkanı ve futbolcusu Hakkı Yeten, vefatının 34.

Beşiktaş'ın “Baba” lakaplı eski başkanı ve futbolcusu Hakkı Yeten, vefatının 34. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.


Beşiktaş eski Başkanı ve futbolcusu Hakkı Yeten, vefatının 34. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine; Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ve Divan Kurulu Üyeleri ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.


Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

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