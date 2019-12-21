Hakmar discount konseptiyle 566 ma?azaya ula?t?

Arac? firmalar yerine do?rudan ?retici ile tedarik anla?mas? yaparak b?y?yen Hakmar Express, 566 ma?azaya ula?t?. 2018 y?l?n? 1,2 milyar TL ciro ile kapatan ?irket, 2019 y?l?n? da y?zde 20 b?y?me ile kapatmay? hedefliyor.

Ma?azala?ma ?al??malar?na discount konseptiyle devam edeceklerini ifade eden Hakmar Express Pazarlama M?d?r? ?brahim Ka?maz, "Ma?azalar?m?z?n tamam?nda logo ve konsept de?i?ikli?i yaparak yeni b?y?me plan?m?z? yapt?k. Raflar?m?zdaki 300'den fazla ?r?n? do?rudan ?reticiden ve ?ift?iden temin ediyoruz. Arac?s?z sistemimiz sayesinde kararl? b?y?me politikam?z? s?rd?rece?iz. 2020 y?l?nda 600 ma?azaya ula?may? ve daha ?ok tedarik?iyi raflar?m?za ta??mak istiyoruz." diye konu?tu.

"Hakmar discount ma?azac?l?kla b?y?yecek"

Yap?lan a??klamada; marka, yapt??? konsept de?i?ikli?i ile ?stanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yat?r?mlar?na devam edecek. Kaliteli ?r?n? uygun fiyata m??terilerine ula?t?rmay? hedefleyen Hakmar Express'teki yeni vizyon, yeni isim ve yeni logo hakk?nda bilgiler Ka?maz, "K?sa s?re ?nce markam?zda isim ve logoda yapt???m?z de?i?iklikler ve yeni ma?azalar?m?zla ?stanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde toplam 566 ma?azaya ula?t?k. T?m ma?azalar?m?z a?amal? olarak yeni konsepte uygun ve m??terinin arad??? ?r?nleri daha rahat bulaca?? ?ekilde d?zenlenecek. 2019 y?l? itibar?yla toplamda 342 ma?azan?n a??l?? ?enliklerini d?zenledik. Firma, a??l?? y?ld?n?m? etkinliklerinde g?dadan temizli?e, tekstilden z?ccaciyeye bir?ok kategorideki ?r?n? s?rpriz indirimlerle halkla bulu?turuyoruz." dedi.

Fortune 500'de 189'uncu s?raya ??kt?

Ayr?ca; Fortune Dergisi taraf?ndan d?zenlenen ilk 500 firma ara?t?rmas?nda 189'uncu s?raya y?kseldikleri bilgisini veren Ka?maz, "Hakmar Express olarak T?rkiye perakende sekt?r?nde 13'?nc? s?raya yerle?tik. Bu ba?ar? i?in bize g?venen m??terilerimize ve ?al??anlar?m?za te?ekk?r? bir bor? biliriz. En kaliteli ?r?nleri, en uygun fiyata m??terilerimize ula?t?rmaya ve yat?r?mlar?m?z? art?rarak b?y?meye devam edece?iz." ?eklinde konu?tu.