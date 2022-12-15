Haldun Dormen'in Yönettiği “Karmakarışık” Başakşehir'de Sahnelendi

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen'in yönettiği “Karmakarışık” adlı oyun, tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. Başakşehirliler, bir yalanın yol açtığı karışıkları konu alan oyunu ayakta alkışladı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu çerçevesinde tiyatronun en seçkin oyunlarını Başakşehirli sanatseverlerle buluşturuyor. Bu hafta perdeler, yönetmenliğini Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen'in yaptığı “Karmakarışık” oyunuyla açıldı. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'ndeki oyuna tiyatro severler adeta akın etti. Dev bir kadroyla sahneye taşınan oyunda salon doldu taştı. İlk dakikadan itibaren karmakarışık bir hal alan olayların seyrine kapılan tiyatro severler, saygın bir İngiliz bakanı Richard Philips'in bir yalan sonucu başından geçen beklenmedik olayları kahkahalarla izledi.

İngiliz yazar Ray Cooney'in aynı adlı eserinden sahneye uyarlanan, yönetmenliğini Haldun Dormen üstlendiği iki perdelik oyunda; Erkan Taşdöğen, Fatih Kahraman, Ali Ersin Yenar, Ebru Kaymakçı, Selda Özler, Özden Çiftçi, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Sinan Cem Çabuk, Osman Tunca Soysal, Suzan Sabancı sahne aldı.