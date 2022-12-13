İhlas Haber Ajansı

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Halı sahada 2 takım arasında sıra kavgası kamerada

Arnavutköy’de bir parkın içerisinde bulunan futbol sahasında maç yapmak isteyen 2 farklı takım arasında sıra tartışması yaşandı.

Arnavutköy'de bir parkın içerisinde bulunan futbol sahasında maç yapmak isteyen 2 farklı takım arasında sıra tartışması yaşandı. Oyuncular maçı bırakıp kavgaya tutuşurken yaklaşık 20 kişinin birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Olay, geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy'de bir parkta yaşandı. İddiaya göre, futbol sahasında oyun oynamak isteyen 2 takım arasında sıra nedeni ile yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Oyuncular futbol oynamayı bırakıp birbirine öldüresiye saldırıp küfürler etti. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, gruplar birbirlerine saldırarak hakaretler ettiği görüldü.

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