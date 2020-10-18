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Haliç derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa arasında oynanacak ve 'Haliç Derbisi' olarak adlandırılan maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.


Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İstanbul'un en eski derbilerinden olan ve 'Haliç Derbisi' diye isimlendirilen mücadele Ülker Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Mehmet Metin ve Hakan Karabalcık da maçın yardımcı hakemleri olacak.


59 yıl aradan sonra Süper Lig'de oynanacak bu zorlu karşılaşmada VAR olarak ise Alper Ulusoy görev alacak. AVAR koltuğunda da Özgüç Türkalp oturacak.

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