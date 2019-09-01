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Haliç Köprüsü altındaki yolda su borusu patladı

Haliç Köprüsü altında Eyüpsultan’dan Eminönü istikametinde bulunan yolda şebeke suyuna ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Haliç Köprüsü altında Eyüpsultan'dan Eminönü istikametinde bulunan yolda şebeke suyuna ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.


Haliç Köprüsü altında Eyüpsultan'dan Eminönü istikametinde bulunan yolda şebeke suyunu taşıyan boru henüz bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlayan boru ile beraber yolda çökme meydana gelirken, polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. İSKİ Bakım ve Onarım ekipleri olay yerine gelerek şebeke suyunu kesti. Patlayan boruya müdahale için ekiplerin çalışması devam ederken, Eyüpsultan'dan Eminönü'ne giden trafikte aksama meydana geldi.


Bu bölgede çok fazla sondaj çalışması olduğunu ve bundan dolayı borunun patlamış olabileceğini söyleyen Mehmet Tüfekçi, "Ben mahallenin muhtarıyım. Yeni geldim. Bize bilgi verdiler. Burada ana su borusu büyük bir ihtimalle patlamış. Çok fazla su birikmiş. Burada sondaj çalışmaları var. Ondan dolayı boru yara almış olabilir. İSKİ'ye haber verdik" diye konuştu.

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