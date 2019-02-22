Haliç köprüsünde zincirleme kaza: 4 yaralı

Kazanın nedeniyle kapatılan yolda bekleyen hafif ticari araca, seyir halinde olan bir otomobil arkadan çarptı ve hafif ticari aracın önündeki araçlara çarpmasına neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 03.30 sularında Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yol çalışması için polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Bu sırada, kazanın yaklaşık 100 metre gerisinde sürücüsünün ismi alınamayan 34 LB 1318 plakalı otomobil, kaza nedeniyle kapatılan yolda bekleyen Bünyamin G.'nin idaresindeki 34 HY 0497 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Ticari araç ise öndeki motosiklet ve iki otomobile çarptı. Kazada 34 LB 1318 plakalı otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsü İbrahim G. ve diğer otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikameti orta şerit bir süre tamamen trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle birbirine giren araçları ayırarak, yolu açtı. Daha sonra kazaya karışan araçlar, çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Araç trafiğine kapatılan yol, çalışmaların ardından normale döndü.

Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.