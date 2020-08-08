Haliç Köprüsü'ndeki yoğun trafik havadan görüntülendi

Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmalarının 2'inci etabı sürerken köprü girişinde yoğun trafik oluştu. Oluşan kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından olan Haliç Köprüsü bakım çalışmalarının ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Her gün üzerinden yüz binlerce aracın geçtiği Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ve bakım onarım yapılan kısım havadan görüntülendi. Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileniyor. Köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklandı. Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Haliç Köprüsü üzerinde ise Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. İstanbul'daki sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.