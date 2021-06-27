Haliç Kürek Yarışları'nda nefes kesen mücadele

İstanbul'un cazibe merkezi haline gelen Haliç'te yapılan yarışlar, nefes kesen mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu.

Büyük rekabetin ve keyifli anların yaşandığı Haliç Kürek Yarışları sona erdi. 4.500 metrelik mesafede Coastal Endurance türünde düzenlenen yarışta Unkapanı Köprüsü'nden start alan parkur, Miniatürk İskelesi'nde son buldu. 57 takım, 12 kulüp ve 285 sporcunun katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili Nihat Usta yarışları Miniatürk İskelesi'ndeki etkinlik alanında takip etti.

U19, master ve büyük kategorilerinde düzenlenen yarışlar saat 10.00'da U19 Erkekler'in mücadelesi ile başladı. U19 Erkekler'de birinciliği Galatasaray B takımı elde etti. Galatasaray A takımının ikinci olduğu yarışı, İzmit Sümerspor üçüncü sırada tamamladı. Günün ikinci yarışı Master Mix kategorisinde gerçekleştirildi. Master Mix yarışında birinciliğe İzmit Sümerspor B takımı ulaştı. Kulübe bağlı olmayan bireylerden oluşan ferdi takım ikinci, Galata Kürek takımı ise üçüncü oldu. Büyük Kadınlar'da İzmit Sümerspor birinciliği elde ederken, Altın Boynuz Spor Kulübü ikinci sırayı aldı. Vira Denizciler ise yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Günün yarışında Fenerbahçe farkı

Günün en hızlı yarışı olan Büyük Erkekler'de Fenerbahçe B takımı birinci, Fenerbahçe A takımı ise ikinci oldu. Şişecam Çayırova takımı ise yarışı üçüncü sırada noktaladı. Master Kadınlar'da birinciliği Vira Denizciler elde etti. İzmit Sümerspor ikinci sırayı alırken, Galata Kürek takımı üçüncü oldu. Master Erkekler'de Galata A takımı yarışı ilk sırada tamamladı. Altın Boynuz A takımı ikinci, Vira Denizciler A takımı ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Günün kapanışı U19 Kadınlar yarışıyla yapıldı. U19 Kadınlar'da Fenerbahçe birinciliği elde etti. İzmit Sümerspor A takımı yarışı ikinci sırada bitirirken, İzmir Sümerspor B takımı üçüncü oldu.

Maltepe'de masa tenisi coşkusu

Spor İstanbul tarafından Maltepe Spor Tesisleri'nde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. 208 sporcuyu bir araya getiren etkinlik iki gün sürdü. Dört farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvada, büyük rekabete sahne olan müsabakalar oynandı.

Genç Kadınlar'da birinciliğe Semanur Güvenç ulaştı. Emine Mutlu ikinci, Rabia Korkmaz ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar 40+'da Işık Ertufan birinci oldu. Ebru Banu Erdoğan turnuvayı ikinci, Filiz Kumdakcı ise üçüncü sırada tamamladı Genç Erkekler'de birinciliği Alican Şeker elde etti. Sarmad Nooruldeen ikinci, Ömer Koca ise üçüncü oldu. Erkekler 40+'da Mehmet Salih İşsever birinciliğe ulaşırken, Ozan Nazif Kayhan ikinci, Mustafa Akar üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Handan Yücel ve Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Ertufan verdi.